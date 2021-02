Er zijn nog nooit zoveel Crocs verkocht als vorig jaar

Niet alleen trainingsbroeken en andere comfortabele kleding zaten vorig jaar dankzij het telewerken stevig in de lift, dat is ook het geval voor Crocs. Nooit eerder werden er zoveel paartjes van de klompen verkocht als in het laatste drie maanden van 2020.

Ze zijn geliefd en gehaat, maar één ding is zeker: bij Crocs rinkelt de kassa sinds de coronapandemie. Getuige daarvan zijn de cijfers van het laatste kwartaal van 2020. Uit het jaarverslag blijkt dat toen voor omgerekend 339 miljoen euro aan rubberen klompen werden verkocht, dat is 57 procent meer in vergelijking met dezelfde periode in 2019 en goed voor een record. Over het hele jaar gezien gaat het om een toename van 20 tot 25 procent.

Vooral in de VS blijken ze dol te zijn op Crocs. Daar schoot de verkoop met 36 procent de lucht in. Onder meer samenwerkingen met rapper Post Malone en popster Justin Bieber zouden daar aan toe hebben bijgedragen. Er werden ook heel wat andere bekendheden in het schoeisel gespot, zo uitte onder meer actrice Priyanka Chopra zich als grote fan.

Voor velen werden Crocs door het vele thuiswerken de it-shoe van 2020, maar CEO Andrew Rees denkt dat het succes zal aanhouden. “Dankzij de pandemie hebben we nieuwe klanten kunnen bereiken, maar ik denk dat consumenten ook gefocust zijn op wat we hen in de toekomst kunnen aanbieden”, zegt hij in een reactie aan de Amerikaanse zender CNCB. Dat wil hij doen door nieuwe modellen te introduceren.