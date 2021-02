Gemeente verrast 43 huwelijksjubilarissen met deur-aan-deurconcertjes

Maar liefst 43 huwelijksjubilarissen openden dinsdag en donderdag in Hechtel-Eksel verrast de deur. Ze werden begroet door burgemeester Jan Dalemans en afwisselend schepenen Nele Lijnen, Kelly Leenaerts, Johan Feyen en Theo Martens. “Normaal nodigt het gemeentebestuur getrouwde koppels die een gouden, diamanten, briljanten of platina huwelijksjubileum vieren uit voor een receptie, waar we hen uitgebreid in de bloemetjes zetten” vertelt burgemeester Jan Dalemans. “Maar in coronatijden moesten we op zoek naar een veilig alternatief. Zo ontstond het idee van de deur-aan-deurconcertjes voor de koppels die in 2020 hun huwelijksverjaardag vierden. En dat blijkt een schot in de roos.”

Accordeon

Burgemeester Dalemans en telkens een van de schepenen gingen van deur tot deur om de koppels persoonlijk én feestelijk te feliciteren. Dankzij de artiest Wederzijds Genoegen, die het muzikale gebeuren veilig leidt vanop afstand en vanachter een plastic scherm, kan elk koppel genieten van een liefdeslied, begeleid door accordeon. “En genieten, dat doen ze. Sommigen zingen mee, anderen nemen elkaar vast en dansen in het rond. Een plezier om te zien” glundert schepen Nele Lijnen”, glundert schepen Nele Lijnen. “Even een momentje de coronacrisis helemaal vergeten. Wij zijn heel blij dat ons initiatief zo goed ontvangen wordt.”

Naast het deurconcertje krijgen de jubilarissen een erediploma en gemeentelijke geschenkbonnen. Tot slot maakt de burgemeester ook nog felicitaties van de koning aan hen over.