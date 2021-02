Celtic ligt uit Schotse titelrace: coach stapt op

Begin 2019 volgde de 49-jarige Lennon bij Celtic Brendan Rodgers op, die naar Leicester City trok. Hij leidde de club vervolgens naar twee titels, twee keer winst in de Schotse Cup en een keer in de League Cup. Dit seizoen hoopte Celtic voor de tiende opeenvolgende keer kampioen te worden. Dat zit er niet meer in. Assistent John Kennedy neemt de taken van Lennon voorlopig over.

De Noord-Ier, een ex-speler van Celtic, coachte de Bhoys al van 2010 tot 2014. Nadien was hij de T1 van Bolton Wanderers en Hibernian.