Cardi B bekent dat ze plastische chirurgie onderging om zelfvertrouwen boost te geven

Cardi B had naar eigen zeggen als tiener geen vrouwelijke rondingen en zegt in het interview met Mariah Carey dat ze daarom veel werd gepest door leeftijdsgenoten. De wereldster voelde zich “onontwikkeld en lelijk”, waardoor ze besloot cosmetische ingrepen te laten doen.

“Toen ik achttien jaar was en danseres werd, had ik genoeg geld om een borstvergroting te ondergaan”, vertelt de 28-jarige Cardi. “Dus elke onzekerheid die ik voelde als gevolg van mijn borsten was toen weg.” Later ging ze dansen in zogeheten urban clubs, waar volgens haar dikke billen populair zijn. “Dus toen heb ik ook mijn billen laten doen en voelde ik me daarna superzelfverzekerd.”

Cardi B, die eigenlijk Belcalis Marlenis Almánzar heet, is inmiddels een van de meest succesvolle vrouwen binnen de muziekindustrie. Ze scoorde hits als WAP, Up, I Like It en Money. Daarvoor was ze bekend van de realityserie Love & Hip Hop: New York.