Tongeren krijgt vier nieuwe laadpalen voor elektrische wagens

Tongeren krijgt vier nieuwe laadpalen, dat heeft schepen van Mobiliteit, Leefmilieu en Sport Patrick Jans (Tongeren.nu) aangekondigd. “Momenteel staan er 22 laadpalen voor elektrische wagens op het openbaar domein in Tongeren. Per laadpaal zijn er twee oplaadpunten. Van die 22 laadpalen zijn er vijftien daadwerkelijk in werking. De overige zeven moeten nog worden aangesloten. Dat zou elk moment kunnen gebeuren, netbeheerder Fluvius werkt eraan. Daarnaast komen er dus nog vier nieuwe laadpalen bij, bovenop die 22 in totaal.” Het Nederlandse Allego is leverancier van de laadpalen.

Parkeerplaatsen aan zo'n oplaadpaal zijn alleen bedoeld voor elektrische voertuigen die opgeladen worden. Je kan er gratis en onbeperkt parkeren gedurende de tijd dat je voertuig aan het opladen is. Als je er parkeert met een gewone wagen, dan riskeer je een boete. Er parkeren met een elektrische wagen zonder hem op te laden, mag ook niet. Betalen voor de stroom kan je via de Smoov app of via de Laadpas.

Spreidingsplan

In september 2016 kondigde toenmalig Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) nog aan dat hij een spreidingsplan klaar had voor 2.500 nieuwe laadpalen voor elektrische voertuigen. In elke gemeente zou minstens één laadpaal moeten komen. De Vlaamse regering wilde tegen vorig jaar 60.000 elektrische voertuigen op onze wegen. Volgens Statbel reden er op 1 augustus 2020 maar 23.983 elektrische wagens op onze wegen. Dat is een stijging van 56,4% ten opzichte van het jaar ervoor. Toch is dat nog maar 0,4% van het voertuigenpark.

Eind vorig jaar kondigde Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) nog aan dat er de volgende vijf jaar tot 30.000 extra laadpunten bijkwamen, goed voor 30 miljoen euro. Volgens Avere Belgium, de federatie voor elektrische mobiliteit in België, staan er begin 2021 ongeveer 4.200 publieke laadpalen in heel België.