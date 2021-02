Luka Doncic haalt meesterlijk uit: NBA-fenomeen knalt Dallas met twee straffe driepunters naar de zege

Luka Doncic verkeert opnieuw in bloedvorm. Het 21-jarige fenomeen uit Slovenië scoorde op straffe wijze twee late driepunters voor Dallas, dat won van Boston (110-107).

De Mavericks kenden een zwakke start van de nieuwe campagne. Vooral blessures verhinderden regelmaat in de prestaties. Tegen de Celtics misten de Mavs nog steeds de 2m21 grote Let Kristap Porzingis, maar de afgelopen weken ging het wel stilaan beter voor de club uit Texas.

In het American Airlines kon het, naast Jalen Brunson (22 punten), weer rekenen op de beste Luka Doncic. Die pakte uit met 31 punten, 10 rebounds en 8 assists.

De vedette van Dallas dropte op 25 seconden van het einde een gekke driepunter (107-105) en lukte uiteindelijk de game winner: 110-107. Meteen de tweede opeenvolgende zege voor de Dallas Mavericks. Met zeven overwinningen uit de laatste negen matchen heeft het met 15 op 30 de top acht en dus een stek in de play-offs weer in het vizier.

Voor aanvang van de partij was overigens al duidelijk dan Doncic zich, na een minder periode, weer helemaal in zijn sas voelt. Hij danste er namelijk op los met ploegmaat Boban Marjanovic.

Triple-double van James Harden

De Brooklyn Nets zijn dan weer on fire in de NBA. Nog steeds zonder vedette Kevin Durant maar met een waanzinnige James Harden realiseerde het versus de Sacramento Kings een zevende opeenvolgende overwinning: 127-118.

Naast Bruce Brown (20 punten, waarvan 13 in het vierde kwart) en Kyrie Irving (21) was Harden (29 punten, 11 rebounds, 14 assists) met een triple-double de grote inspirator van de winst. Het was zijn zesde triple-double voor de Nets sinds zijn transfer.

Brooklyn heeft na zeven op een rij en met 21 op 33 stilaan maar zeker de eerste plaats (21 op 32 Philadelphia 76’ers) in de Eastern Conference in het vizier.

Clippers wippen over Lakers

Kawhi Leonard tekende voor 32 punten en Paul George scoorde 30 punten waardoor de Los Angeles Clippers in eigen midden met afgetekende cijfers (135-116) wonnen van de Washington Wizards. Met 23 op 33 wippen de Clippers over stadsgenoot LA Lakers naar de tweede plaats in de Western Conference.

Na het uitvallen van Anthony Davis (achillespees) gingen de Lakers al drie keer op een rij onderuit. Leider in de Western Conference/NBA is nog altijd Utah (25 op 31).

Uitslagen:

Denver - Portland 111 - 106

Brooklyn - Sacramento 127 - 118

New York - Golden State 106 - 114

Toronto - Philadelphia 102 - 109

LA Clippers - Washington 135 - 116

Milwaukee - Minnesota 139 - 112

Cleveland - Atlanta 112 - 111

Orlando - Detroit 93 - 105

Dallas - Boston 110 - 107

Standen (winstpercentage, gespeelde wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Philadelphia 65,6 32 21 11 2. Brooklyn 63,6 33 21 12 3. Milwaukee 59,4 32 19 13 4. Indiana 51,7 29 15 14 5. Toronto 50,0 32 16 16 6. Boston 48,4 31 15 16 7. New York 46,9 32 15 17 8. Chicago 46,7 30 14 16 9. Charlotte 46,7 30 14 16 10. Miami 45,2 31 14 17 11. Atlanta 41,9 31 13 18 12. Orlando 40,6 32 13 19 13. Washington 37,9 29 11 18 14. Cleveland 34,4 32 11 21 15. Detroit 29,0 31 9 22

WESTERN CONFERENCE 1. Utah 80,6 31 25 6 2. LA Clippers 69,7 33 23 10 3. LA Lakers 68,8 32 22 10 4. Phoenix 66,7 30 20 10 5. San Antonio 59,3 27 16 11 6. Portland 58,1 31 18 13 7. Denver 54,8 31 17 14 8. Golden State 53,1 32 17 15 9. Dallas 50,0 30 15 15 10. Memphis 48,1 27 13 14 11. New Orleans 43,3 30 13 17 12. Oklahoma City 38,7 31 12 19 13. Sacramento 38,7 31 12 19 14. Houston 37,9 29 11 18 15. Minnesota 21,9 32 7 25