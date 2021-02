Maasmechelen

Op de Pauwengraaf in Eisden is woensdagmorgen een 62-jarige man dood aangetroffen. Het gaat om Mike, een dakloze atleet, die zich vooral in Eisden ophield. Doordat de doodsoorzaak niet meteen bekend is, is de onderzoeksprocedure ’ongewoon overlijden’ opgestart.