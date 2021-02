Zware file op E313 na ongeval: verkeer van Hasselt naar Gent rijdt best via Brussel

Door een ongeval ter hoogte van Wommelgem, staat er woensdagmorgen een zware file op de E313 in de richting van Antwerpen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Voor het verkeer van Hasselt naar Gent wordt daarom aangeraden om te rijden via Brussel.

Door een kop-staartaanrijding tussen twee vrachtwagens, rond 6.30 uur, verloor een van de vrachtwagens zijn koelvloeistof. Twee van de drie rijstroken raakten daardoor versperd, enkel de linkerrijstrook is nog vrij, zo meldt het Verkeerscentrum. Het is nog niet duidelijk wanneer het verkeer weer over drie rijstroken kan.

Er raakte niemand gewond bij het ongeval.

