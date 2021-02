STVV

Jarne Steuckers kwam al een paar keer piepen bij de grote jongens van STVV, maar er zijn wel meerdere nieuwe namen die stilaan op de deur van Peter Maes kloppen. Japanner Daiki Hashioka is daar één van. Maandag scoorde hij voor de beloften tegen Antwerp, die match eindigde zowaar op 8-0. “Ik voel me klaar om me voor 120 procent te geven als Maes me nodig heeft.”