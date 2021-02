Hond met beperking slaagt in moeilijke opdracht: skateboarden met glaasje water op zijn neus

Dit is Will, een Bordercollie. Hij lijdt aan een ernstige clustervorm van epilepsie. — © Reuters

Dit is Will, een Bordercollie. Je ziet hier hoe hij een glas water balanceert tijdens het skateboarden zonder één druppel op de grond te morsen. Zijn concentratie is erg hoog, hij controleert tegelijkertijd zowel de stuwkracht van het skateboard als de balans van het glas.

Zijn verhaal is erg ontroerend omdat hij eigenlijk niet gezond is, hij lijdt aan een ernstige clustervorm van epilepsie. Hij moet dan ook veel medicijnen slikken om deze ziekte onder controle te krijgen. Volgens neurologen zou hij nog geen drie jaar worden. Maar hij staat altijd klaar om te laten zien dat hij wil leven bij zij baasje die alles voor hem doen. Voor een normale hond is dit trukje eenvoudig, maar voor hem is het dubbel zo moeilijk. (kabu)

