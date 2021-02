Een fietser (33) uit Hechtel-Eksel raakte dinsdag om 13.10 uur gewond bij een ongeval op de Industrielaan in Overpelt. Hij werd lichtjes geraakt door een vrachtwagen die in dezelfde richting reed. Dat gebeurde toen de trucker even moest uitwijken voor een tegenligger. Een ziekenwagen kwam ter plaatse en bracht de dertiger met lichte verwondingen over naar het ziekenhuis. ppn