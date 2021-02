Weer gewoon les in De Maaskei in Kinrooi

Afgelopen maandag zijn de lessen in De Maaskei in Ophoven hervat na de melding van een besmette leerling vorige week. Directeur Chris Froyen: “Hier en daar is er wel nog een lege stoel omwille van een leerling in quarantaine.”

Na een coronabesmetting in kinderopvang ’t Speelnestje in Molenbeersel kreeg afgelopen week ook de lagere school De Maaskei in Ophoven te maken met een positieve test in het eerste leerjaar. Alle betrokken kinderen en leerkrachten werden vorig weekend getest in De Schans en het triagecentrum in Bree. “Het was weer bang afwachten, maar de resultaten vielen heel erg mee”, aldus burgemeester Jo Brouns (CD&V) van Kinrooi. “Alle personeelsleden van de kleuterschool hebben negatief getest afgelopen weekend. Van alle geteste kleuters bleek er slechts ééntje positief. De ouders van het kind werden onmiddellijk op de hoogte gebracht en die kleuter blijft in quarantaine. Zes kleuters zijn niet getest en blijven op de eerste schooldag na de krokusvakantie dus nog in verplichte quarantaine. Vanaf dinsdag zijn de tien dagen quarantaine echter voorbij en kunnen ook zij terugkomen naar de klas. In het eerste leerjaar is er ook nog één positieve test bijgekomen. Ook die ouders zijn verwittigd en die leerling blijft dus ook nog in quarantaine.” Directeur Chris Froyen: “Niet alleen de leerkrachten, maar ook de kinderen zijn heel opgelucht dat onze school weer gewoon kan opstarten na het weekje vakantie. Hopelijk blijven we nu van verder onheil bespaard.”