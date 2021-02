voetgangers in Londen opgeschrikt door naakte man die vlucht voor politieagenten. — © Daily Mail, Simão ‘ Pedro

Een absurd beeld in Londen. Daar zagen maandag enkele voetgangers hoe een naakte man trachtte te ontsnappen aan drie agenten. Onder aanmoedigingen van een omstander liep hij de longen uit zijn lijf om de politie te snel af te zijn. Het had weliswaar geen zin: wat verderop konden de agenten hem inrekenen. Wat de man bezielde om naakt door de straten te paraderen, is voorlopig onduidelijk.