De politie van Bilzen haalde maandag om 11.30 uur een bestuurder naar de kant in de Maastrichterstraat. De speekseltest van de 24-jarige Maastrichtenaar was positief. Hij reed onder invloed van wiet en in zijn auto lag ook een gebruikershoeveelheid cannabis. Dit werd in beslag genomen. De bestuurder zal zich op een later tijdstip bij de politierechter moeten verantwoorden. ppn