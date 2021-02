Sint-Annabeek in Borgloon wordt langer gemaakt om droogte in de regio te bestrijden. — © TV Limburg

Borgloon

In Gors-Opleeuw in Borgloon voeren Natuurpunt en de Vlaamse Land Maatschappij werken uit aan de vallei van de Sint-Annabeek. Zo wordt de beek langer gemaakt en moet ze terug kronkelen. Dat zorgt ervoor dat er meer water wordt opgehouden, en dat is belangrijk om in de toekomst de droogte tegen te gaan.