Minister Verlinden ondersteunt Limburgse lokale besturen in strijd tegen georganiseerde misdaad

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden gaat de lokale besturen in Limburg meer ondersteunen om de georganiseerde misdaad op een bestuurlijke manier aan te pakken. Dat heeft ze vanmiddag gezegd tijdens een bezoek aan de provincie. Zo komt er onder meer een wettelijk kader rond bestuurlijke handhaving. Voor expertise over de bestuurlijke aanpak kunnen gemeenten in Limburg rekenen op het ARIEC. De minister wil dat Limburgse ARIEC-project ook uitrollen in de rest van het land.