Global Champions Tour in Doha

In Doha slaan onze jumpingruiters woensdag de laatste rechte lijn naar Tokio in. Liefst tien Belgen prijken in de top honderd van de wereld, maar de bondscoach mag er maar drie opstellen. Olivier en Nicola Philippaerts moeten zich reppen, of we krijgen voor het eerst sinds 1988 geen Limburger op de Spelen.