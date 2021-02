WZC Kristallijn verspreidt geluk onder de mensen

Het animatieteam ging op zoek naar een creatief idee om geld in te zamelen voor de animatie. Zo kunnen zij binnenkort weer een uitstap inplannen en leuke, vernieuwende materialen aankopen om activiteiten binnenshuis te organiseren. Ze kwamen op het idee om gelukspoppetjes te maken. “Zeker in deze moeilijke tijden vonden we het nodig om iedereen eens positief te benaderen”, klinkt het bij het animatieteam.

Er kwam onmiddellijk een toestroom van bestellingen, zowel van bewoners, familieleden als personeel. Het animatieteam is dan ook meteen gestart met knutselen. Bewoners leerden het personeel haken en hielpen, met muziek van toen op de achtergrond, deze kunstwerkjes te verwezenlijken. Er werden poppetjes in allerlei kleuren voorzien. “Wij hopen dat de poppetjes op hun bestemming voor veel geluk zorgen en willen alle (toekomstige) kopers bedanken voor hun steun.”