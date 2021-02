De eerste vaccinatie was voor zorgkundige Rietje Swinnen uit Bree, Ann Tielens kreeg als Oudbergse het eerste vaccin. — © roger dreesen

Bree/Oudsbergen

De vaccinatiecampagne voor Bree en Oudsbergen is dinsdagnamiddag op gang getrokken. In de Expodroom kregen er 200 zorgverleners het AstraZeneca-vaccin toegediend. Het eerste vaccin was voor zorgkundigen Rietje Swinnen uit Bree en Ann Tielens uit Oudsbergen.