Quarantaine-boys Jonas Rickaert en Gianni Vermeersch houden er de moed in

Mathieu van der Poel en vier andere ploegmaats van Alpecin-Fenix zijn al terug thuis, maar Jonas Rickaert en Gianni Vermeersch moeten nog een tijdje in quarantaine blijven in de Verenigde Arabische Emiraten nadat een personeelslid zondag tijdens de UAE Tour positief testte op het coronavirus. Net als een ander teamlid vormden zij een hoogrisicocontact. Het duo testte wel negatief. In afwachting van goed nieuws blijven ze echter trainen… op de rollen in hun hotelkamer.