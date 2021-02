Hier ga je op roadtrip, maar dan wel vanuit je zetel

Niet-essentiële reizen zijn momenteel nog niet aan de orde, maar voor wie droomt van een roadtrip is er de site Drive & Listen. Hier neem je virtueel plaats in een auto in een stad naar keuze en luister je tijdens het rijden naar lokale radiostations. Omgevingsgeluiden incluis.

De site is bedacht door de Turkse Erkam Şeker, die momenteel in het Duitse München studeert, en neemt je mee naar 53 steden. Het concept is overal gelijk: je neemt virtueel plaats in een auto, die rondrijdt in de stad naar keuze en zicht biedt op de omgeving. Hoe snel de wagen gaat, kies je zelf.

Om het allemaal nog een tikkeltje realistischer te maken, kun je kiezen naar welke lokale radio je luistert. Zet ook zeker het omgevingsgeluid aan voor een totaalervaring om een idee te krijgen hoe het eraan toegaat in het bruisende Mumbai, bijvoorbeeld, of absorbeer de relaxte levensstijl van het immer zonnige Venice Beach in Los Angeles.

Şeker ontwikkelde de site in eerste instantie voor mensen die in het buitenland wonen en werken en hun thuishaven missen, maar iedereen die in deze tijden snakt naar een reis kan er terecht voor een vakantiegevoel. “Ik voeg bijna elke dag nieuwe steden toe”, zei Şeker, die YouTube- en dashcambeelden gebruikt om de ritjes te creëren, aan Lonely Planet. Vertrek hier op virtuele roadtrip.

Vakantie-uitzicht

Wil je de indruk krijgen dat je op vakantie ook ineens op hotel of in een gastenkamer verblijft? Dan is de site Window Swap een leuk idee. Het principe is heel eenvoudig: je surft ernaartoe en met één klik opent een raam ergens ter wereld. Zodra je een view hebt gevonden dat je aanspreekt, kun je het venster maximaliseren en tien minuten lang door iemands raam turen. Bij elke foto staat een locatie vermeld, zo kun je die eventueel aan je bucketlist toevoegen als de coronacrisis voorbij is. Ook hier krijg je de omgevingsgeluiden er gratis bij.