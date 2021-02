Duitsland en Nederland zitten in derde coronagolf

Duitsland zit in een derde coronagolf. Bondskanselier Merkel heeft dat tegen haar christendemocratische partijgenoten gezegd tijdens een vergadering, melden ingewijden dinsdag. Ook in Nederland spreekt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van een “derde golf”.

Merkel benadrukte steeds dat een derde golf besmettingen moest worden voorkomen, en waarschuwde speciaal voor de mutaties van het coronavirus. Berlijn kondigde daarom eind vorig jaar een reeks drastische maatregelen af. Onlangs werden de eerste versoepelingen besloten, zoals de opening van scholen en kapsalons.

Wat betreft het aantal tot nu toe geregistreerde besmettingen, doet Duitsland het internationaal gezien nog steeds redelijk. Per miljoen inwoners zijn er iets meer dan 28.500 positieve gevallen, en 820 sterfgevallen.

Nederland

In Nederland valt de term “derde golf” twee keer in het nieuwsbericht over de laatste weekcijfers, waarin het instituut dinsdag een toename in de besmettingen van 19 procent rapporteerde.

“Omdat het grootste gedeelte van de bevolking nog niet gevaccineerd is, is het van groot belang om besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen en deze derde golf zo laag mogelijk te houden”, schrijft het RIVM. Het is voor zover bekend de eerste keer dat die term valt in de officiële weekberichten van de instantie, die een belangrijke rol speelt in de bestrijding van de pandemie.

Die derde golf had al veel hoger kunnen zijn, stelt het RIVM. De strenge maatregelen hebben de verspreiding van het virus flink afgeremd. Het zo laag mogelijk houden van het aantal besmettingen “kan alleen als een versoepeling met grote voorzichtigheid en stapje-voor-stapje gaat”, waarschuwt het RVIM.