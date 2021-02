PODCAST. Hoe een liefdesaffaire Jacky Roussard fataal wordt

Jacky Roussard wordt op woensdagavond 12 juli 2006 kort voor middernacht in koelen bloede doodgeschoten op het koertje achter zijn frituur in Maaseik. Maar waarom moest de geliefde frituuruitbater dood? En wie vuurde dat ene schot af? Ontdek het in deel 2 van ‘De Frituurmoord’.

Eén welgemikt schot in het achterhoofd wordt Jacky Roussard fataal. De schutter raakt er zelfs bijna mee weg, zo vertelden we in deel 1 van De Frituurmoord, want de moord wordt slechts per toeval ontdekt. Maar de politie heeft nog niet meteen een verdachte in beeld. Verschillende pistes worden nagetrokken, maar die leiden telkens tot niets.

Tot de speurders ineens hun pijlen richten op twee figuren die zelf de aandacht trekken: Manuela, de echtgenote van Jacky, en Mathy, een gemeenschappelijke vriend van het koppel die meehielp in de frituur. Wat hebben zij met de hele zaak te maken?

