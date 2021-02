Aantal besmettingen in Nederland stijgt met 19 procent, toename hoogst bij kinderen

De periode van afnemende coronabesmettingen die eind december in Nederland begon, is nu echt ten einde. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen week 29.977 positieve testresultaten, 19 procent meer dan de week daarvoor. De cijfers verschijnen slechts enkele uren voordat de regering naar verwachting meerdere versoepelingen van de coronamaatregelen zal bekendmaken.