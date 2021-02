In de fruitstreek gaat het stevig bergop. Geen probleem voor reporter Sue Somers, KRC-voorzitter Peter Croonen en zijn pelotonnetje. — © luc daelemans

In onze nieuwe rubriek legt Goesting mee de favoriete route van een fietsclubje af. Deze keer kruipen we in het wiel van de Bikers uit Genk, het fietsclubje van KRC Genk-voorzitter Peter Croonen.