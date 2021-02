TIPS. Budgetvriendelijke bruidsmode, muziek om overal mee te nemen

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Budgetvriendelijke trouwjurk

Van een klassieke jurk tot een jurk met cape of kant tot een creatie met rugdecolleté of bohemian toets: modemerk Y.A.S heeft nieuwe, betaalbare trouwjurken in de collectie. Niet alleen is de prijs lief voor je portefeuille, de witte ontwerpen kun je ook na je grote dag aantrekken op een mooie zomerdag. Te koop in geselecteerde verkooppunten en online vanaf 59,99 euro.

Meeneemmuziek

Voor wie zin heeft in een streepje muziek in de tuin of tijdens een coronaproof picknick of wandeling, kan de nieuwste draagbare luidspreker van JBL letterlijk mooi meegenomen zijn. De zogenoemde Charge 5 heeft een ingebouwde powerbank en kan twintig uur je favoriete muziek afspelen. Voor wie graag in de nabijheid van zand en zee vertoeft: het apparaat belooft water- en stof tegen te houden. Prijs: vanaf maart verkrijgbaar in verschillende kleuren voor 179 euro.

Design kijken

Van 1 tot en me t 31 maart kun je in de Roeselaarse meubelwinkel Casteelken de internationale roadshow van het Zwitserse designlabel Vitra bezoeken. Die staat in het teken van de Deense designer Verner Panton, die bekend is om zijn innovatieve ontwerpen in bonte kleuren zoals de Panton-stoel. Place to be: Sint-Petrus en Paulusstraat 4, 8800 Roeselare.

Voor na het baden en douchen

Graag je eigen bad- en slaapkamer omtoveren tot een heuse hotelsuite? Het Nederlandse merk Suite702, dat luxe met comfort combineert, belooft bad- en bedmode met hotelallures. Denk aan kleurrijke badjassen, handdoeken, hoofdkussens en plaids in biologisch katoen. De merknaam is een knipoog naar de suite waarin John Lennon en Yoko Ono in 1969 verbleven in het Amsterdamse Hilton Hotel. Prijs voor een badjas: 79,95 euro.