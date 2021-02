Een 42-jarige Bulgaarse vrouw uit Hasselt is dinsdag door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot een celstraf van tien maanden en een geldboete van 600 euro. Ze had aan een schoolpoort in Hasselt gespuwd naar een andere moeder, hoewel ze wist dat ze met corona besmet was. De coronaspuugster zelf liet verstek gaan.