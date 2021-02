Minister Beke verbolgen over nieuwe vertraging bij AstraZeneca-vaccins: “Gigantisch probleem”

Geneesmiddelenproducent AstraZeneca levert deze week slechts 88.800 vaccins in België, in plaats van de voorziene 114.716. Dat zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dinsdag in het Vlaams Parlement.

“AstraZeneca heeft gisterenavond opnieuw laten weten, al voor de zoveelste keer op rij, dat ze het aantal vaccins zullen verminderen de komende weken”, zei Beke. De levering van 3 maart is zelfs verlaagd van 90.161 tot 21.600. Op 7 maart zou het bedrijf dat goed maken met een extra grote hoeveelheid. “Dit is een gigantisch probleem. Zeker in het operationeel kunnen klaarmaken van onze vaccinatiecentra, maar ook in de ziekenhuizen en de gehandicaptenvoorzieningen. Het is een jammerlijke zaak wat AstraZeneca en Moderna betreft. Er is geen stabiliteit. Het zijn enkel correcties naar beneden.”

Pfizer blijft wel volgens schema leveren. Moderna zou normaal hebben geleverd op 15 februari, maar dat werd al eens uitgesteld tot 22 februari. Het bedrijf zou nu op 25 februari 26.100 vaccins leveren.

De minister begrijpt naar eigen zeggen niet dat Europa geen vuist maakt tegen de producenten.

