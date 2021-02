Driejarige Claire mag (bijna) niet meer in beeld komen in Chateau Meiland

De driejarige Claire zal in de toekomst bijna niet meer te zien zijn in Chateau Meiland. De familie is op de vingers getikt door de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dat schrijft AD.

De dochter van Maxime Meiland zal in het nieuwe seizoen nog slechts enkele keren in beeld komen. Dat maakte oma Erica bekend in een interview met Veronica Magazine. Volgens de Inspectie mag ze maar vijf keer per jaar op tv komen. “Erg jammer, ook voor de kijkers”, klonk het. “Claire hobbelde altijd gewoon mee, maar de inspectie doet net alsof ze hard aan het werk is. Als wij nu aan het draaien zijn en Claire zit ergens waar wij moeten zijn, dan moet zij uit beeld: kom maar meid, ga hier maar even achter de iPad - wat ze helemaal niet wil.”

Er wordt momenteel bekeken of er iets aan gedaan kan worden, want deze situatie is volgens de familie niet werkbaar. (sgg)