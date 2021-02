Vlak voor Oprah-interview van Meghan en Harry zal ook de Queen op tv verschijnen

Prins Harry en Meghan Markle zitten binnenkort samen met Oprah Winfrey voor een onthullend interview. Opvallend is dat enkele uurtjes voor dat interview in de VS wordt uitgezonden ook enkele andere leden van de Britse koninklijke familie in een televisiespecial op de BBC te zien zullen zijn.

Toeval of niet, maar op 7 maart is het al de Britse koninklijke familie wat de klok slaat op televisie. Niet alleen wordt dan het “exclusief en intiem” interview van prins Harry en Meghan Markle met Oprah Winfrey uitgezonden op de Amerikaanse zender CBS, ook Queen Elizabeth en een deel van de rest van de koninklijke familie zullen enkele uren daarvoor in een special op de BBC verschijnen.

De uitzending op de BBC komt er naar aanleiding van Commonwealth Day. Normaal vindt op die dag de viering in Westminster Abbey in Londen plaats, maar door corona werd gekozen voor een televisiespecial op de openbare omroep waaraan onder meer de Queen, prins Charles, prins William en Kate Middleton zullen deelnemen. Zo zal een vooraf opgenomen videoboodschap Elizabeth vanuit Windsor Castle worden uitgezonden.

Of de Britse koninklijke familie zal praten over Harry en Meghan is nog onduidelijk. Volgens de BBC wordt al sinds januari aan de uitzending gewerkt en is het dus toevallig dat beide momenten haast gelijktijdig op televisie zullen worden getoond. Dat Harry en Meghan wel zullen praten over hun tijd als royals, werd eerder al bekendgemaakt.