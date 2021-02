“Kanye West wil geen compromissen sluiten”

Afgelopen vrijdag raakte bekend dat Kim Kardashian wil scheiden van rapper Kanye West. Hoewel de twee al maanden gescheiden leven en een echtscheiding in de lucht hing, heeft de 40-jarige realityster zich dit weekend teruggetrokken om het nieuws in familiale kring verder te verwerken.

“Ze heeft tijdens het weekend voor zichzelf en haar kinderen gezorgd. Ze brengt nu tijd door met haar moeder, zussen en heeft niet gewerkt. Iedereen steunt haar en Kim is blij dat ze omringd is door haar grote familie”, aldus een bron in People.

De ingewijde gaat verder dat er geen drama is tussen Kim en Kanye. “Kim is gewoon teleurgesteld dat ze er samen niet achter zijn gekomen hoe ze hun huwelijk konden doen slagen. Er zijn twee mensen nodig om een ​​gelukkig huwelijk te creëren en Kim heeft het gevoel dat Kanye niet bereid is om hard te werken en compromissen te sluiten.”