Krijgen we de wederopstanding van Ferrari in de Formule 1?

Vorig jaar beleefde Ferrari, en bij uitbreiding al de teams met een Ferrari-motor, een erg moeilijk en teleurstellend F1-seizoen. De krachtbron uit Maranello had in vergelijking met 2019 een serieuze stap achteruit gezet, dit na vermoedens van gesjoemel en de ‘vertrouwelijke’ overeenkomst met de FIA die daarop volgde.

Ook dit jaar ligt er achterin de nieuwe Alfa Romeo F1-bolide een Ferrari-motor maar teambaas Frederic Vasseur laat nu al verstaan dat Ferrari een groot deel van haar achterstand zal goedmaken. Niet alleen goed nieuws voor het Ferrari-team zelf maar ook voor de zogenaamde ‘klantenteams’ zoals Alfa Romeo.

“De samenwerking met Ferrari verloopt erg goed,” aldus Vasseur tijdens de presentatie van de Alfa Romeo C41 F1-bolide.

“We hebben tijdens de winter lang en intens samengezeten en de pijnpunten van vorig jaar besproken, punten die niet geheel perfect waren.”

“We bevinden ons op het juiste pad en wat Ferrari betreft, zij zullen veel terrein goedmaken van wat ze vorig jaar verloren waren. Onze samenwerking met hen verloopt steeds beter.”

En zo zou het dus best kunnen dat we in 2021 de wederopstanding van Ferrari in de Formule 1 zien ...

