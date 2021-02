Europese Commissie geeft België 10 dagen om te antwoorden op vragen over reisverbod

België heeft van de Europese Commissie tien dagen de tijd gekregen om te antwoorden op vragen rond het ogenschijnlijk ontbreken van een rechtvaardigingsgrond voor de verlenging van het verbod op niet-essentiële reizen tot 1 april. De Commissie heeft ons land daar een brief over gestuurd.

De brief is ondertekend door Salla Saastamoinen, de directeur-generaal van de DG Justitie bij de Commissie. “In het geval van het door België opgelegde reisverbod, is de Commissie van oordeel dat minder restrictieve maatregelen mogelijk waren geweest om de volksgezondheid te beschermen”, schrijft ze.

Saastamoinen benadrukt dat voor de verlenging van het reisverbod “geen enkele reden” gegeven werd. Bovendien werd die beslissingen weken genomen voor het initiële reisverbod, dat tot 1 maart gold, af zou lopen.

Behalve België kregen ook Duitsland en nog vier andere Europese lidstaten een brief van de Commissie naar aanleiding van de beperkingen op het vrij verkeer dat ze naar aanleiding van de coronacrisis hebben ingesteld.