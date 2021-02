Prestigieuze Europese aanduiding voor Truiense lijnrechter Thibaud Nijssen

Ook in februari zijn de Belgische scheidsrechters actief op internationaal niveau. De Truiense lijnrechter Thibaud Nijssen werd door de UEFA aangeduid voor de wedstrijd in de Europa League tussen Manchester United en Real Sociedad.

Een mooie aanduiding voor de 31-jarige Nijssen. Al is Man. United - Real Sociedad (4-0 in de heenwedstrijd, nvdr) al wel gespeeld. De Truienaar is niet aan zijn Europees proefstuk toe. Eerder dit jaar assisteerde hij Lawrence Visser al in Leicester - AEK Athene. Eind maart zal Team Visser wedstrijden fluiten op het Europees kampioenschap onder 21 jaar in Hongarije en Slovenië. Het betekent voor de Belgische arbitrage een terugkeer op het internationaal toneel.

In het vrouwenvoetbal werd Vicky De Cremer aangeduid voor de vriendschappelijke interland tussen Nederland en Duitsland. Vicky is de zus van Wesli de Cremer, die momenteel in 1A fluit.