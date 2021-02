Of je nu wil praten over vegetarische spaghettisaus, cryptomunten, Wall Street of TikTok: elk gespreksonderwerp heeft z’n eigen praatgroepje op Clubhouse. Nu het sociale netwerk – of de digitale praatbarak – wat kwistiger is met de invites, lijkt half Vlaanderen plotsklaps actief op de app. Maar wat is Clubhouse nu eigenlijk?