Dior brengt documentaire ‘Nose’ uit over zijn meester-parfumeur

Miss Dior, J’adore, Sauvage, het zijn maar enkele van de grote parfums die Dior in de aanbieding heeft. Ze komen een voor een uit de hoed van meester-parfumeur François Demachy. In de documentaire Nose, die maandag werd gelanceerd, krijgen we de kans om kennis te maken met de man achter al die succesvolle luchtjes.

Regisseurs Arthur de Kersauson en Clément Beauvais volgden Demachy twee jaar lang. Daarbij reisden ze hem achterna van de wereld rond op zoek naar nieuwe grondstoffen tot in het Franse Grasse, waar zijn laboratorium Fontaines Parfumées gevestigd is. Het gezelschap trok ook naar Sulawesi, een van de eilanden van Indonesië.

“Het is vooral het parfum dat mysterieus is”, zegt Demachy in een interview voor de release van de film. “We blijven proberen het uit te leggen, het te beschrijven en te ontleden, maar het is nooit volledig gedefinieerd. Ik geloof dat een geur net als liefde is - je kunt het niet uitleggen.”

Nose is vanaf nu beschikbaar via Apple TV, Amazon Prime Video en Google Play.