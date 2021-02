Het aantal besmettingen met het coronavirus in België stijgt. Volgens biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) is dat vooral een gevolg van de Britse variant, en moeten we onszelf geen blaasjes wijsmaken: die zal de komende weken enkel nog dominanter worden. Hoe, waarom, en wat betekent dit voor de gevraagde versoepelingen?