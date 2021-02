Vaccin van CureVac wordt in laatste fase op 2.000 Belgen getest

De tests met het coronavaccin van CureVac gaan de derde en laatste fase in. In België hebben 2.000 proefpersonen zich ingeschreven om zich te laten vaccineren en de laatste gegevens te verzamelen over de veiligheid en doeltreffendheid van het vaccin. België heeft ingetekend op 2,9 miljoen dosissen van het CureVac-vaccin.

In België staat het onderzoek naar het vaccin van CureVac onder leiding van professor en vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen). Vanaf dinsdag worden bij Mensura en bij Cohezio telkens 1.000 deelnemers ontvangen voor de laatste testfase. Wereldwijd worden er in deze fase 32.000 personen getest in onder meer Frankrijk, Nederland, Argentinië, Peru en dus ook België. Een deel van de proefpersonen krijgt het echte vaccin toegediend, een ander deel krijgt placebo.

“Fasen 1 en 2 hebben aangegeven dat het vaccin veilig is en er geen neveneffecten zijn. Nu willen we over een groot aantal gegevens beschikken om het vaccin te commercialiseren”, vertelt Kristel Knops van Mensura. “CureVac zal beslissen wanneer er genoeg resultaten zijn, hopelijk is dat ergens in de maand mei”, vervolgt ze. Het vaccin van CureVac moet net zoals dat van Pfizer bij een extreem lage temperatuur van -70 graden bewaard worden. Ook hier worden twee dosissen toegediend met een tussenperiode van vier weken.

De proefpersonen worden na hun vaccinatie vijf keer fysiek geconsulteerd en worden ook telefonisch opgevolgd. Ze hebben ook een applicatie op hun smartphone ter beschikking waarbij ze op verschillende momenten moeten invullen of ze Covid-klachten hebben. De volledige opvolging zal een jaar duren.