Neos blijft creatieve oplossingen aanbieden

De bestuursleden van Neos Genk zijn het intussen al gewoon om online te vergaderen en afspraken te maken, alsook contact te behouden met de leden.Niet iedereen is in de mogelijkheid om te wandelen of te fietsen en daarom worden er regelmatig leden opgebeld om te horen of het goed gaat met hen.De wekelijkse mails met quizvragen en leuke weetjes alsook ludieke filmpjes worden erg op prijs gesteld.Met de licht positieve hoop in’ t najaar al wat te kunnen organiseren, bruist het van de ideeën bij de bestuursleden om uit de startblokken te schieten. De hunker om mekaar echt te ontmoeten stijgt met de dag.