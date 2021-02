COLUMN KELLY LOOS: Vroege lente

Wetenschappelijk gezien was het uiteraard nog een maandje te vroeg, maar gevoelsmatig werd het vorig weekend toch echt al een beetje lente. Zeker na de ijskoude tiendaagse van de week ervoor, met een sneeuwlaagje als decoratie erbovenop, was dat lentegevoel dubbel zo aangenaam. Ook de natuur bereidt zich al stilaan voor op die nakende lente: krokusjes steken verlegen hun hoofd boven de grond uit, grote troepen kraanvogels trokken in V-formatie over onze provincie. Zondagnamiddag, tijdens een heerlijke wandeling in het zonnetje met de hond, deed een luid getrompetter me omhoog kijken, tussen de kruinen van de bomen door. En ja, hoor, daar was een enorme V te zien van kraanvogels die naar het noorden vlogen. Klaar om een nieuw gezin te stichten in Noord-Europa. Want de lente, dat is en blijft toch een mooi seizoen. Na een lange, donkere winter wordt het gras weer groen, zorgen de bloemetjes voor kleur en leggen alle vogels een ei (hoewel dat volgens het rijmpje wat later in het seizoen is).Ook maandag beloofde een mooie dag te worden. En om de ‘zuiderse’ sfeer compleet te maken, hing er Saharastof in de lucht. De radiopresentator had me – samen met de weerman van dienst – al helemaal ‘warm’ gemaakt voor de prachtige zonsopgang die we te zien zouden krijgen door al dat Saharastof. Met mijn gsm in de aanslag onderbrak ik meerdere keren mijn ontbijt om die mooie zonsopgang op beeld vast te leggen. Maar helaas, in Houthalen gaf de zon nog even niet thuis. Ach, dat stof zou nog wel even in de lucht blijven hangen, dus misschien had ik later in de week wel meer geluk. Want de lente, die geeft hoop. Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Herman Gorter wist het al in de negentiende eeuw. En meer dan eens hebben we behoefte aan ‘een nieuw geluid’. Ook in Houthalen werd deze week daarvoor het startschot gegeven, met de eerste inentingen in het pop-upvaccinatiecentrum in Kelchterhoef. Laat de lente maar komen, en die vaccins ook, zodat we deze lente weer reikhalzend kunnen uitkijken naar een beter (en vooral socialer) leven.