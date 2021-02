Vrijwilligers zetten elke avond padden over

Dankzij de samenwerking tussen ANB, Limburgs Landschap, Natuurpunt Hasselt-Zonhoven, het gemeentebestuur en vele vrijwilligers wordt er in Zonhoven alles gedaan om de padden en salamanders veilig over te zetten.

Vrijwilliger Guido Bertels coördineert het gebied rond de Wijers en Maurice Schepers neemt de Ballewijer voor zijn rekening. Guido vertrekt iedere avond om 19.30 uur aan de Galgenbergstraat en Slangvennestraat in Zonhoven.Aan de Ballewijer staat Maurice Schepers om 19 uur aan de kijkhut in Molenschansweg. Iedereen is welkom met mondmasker.De deelnemers krijgen per twee een straat toebedeeld. Als er kinderen bij zijn kunnen die in de Molenschansweg de emmers ledigen. Daar heeft de gemeente nadarhekken laten zetten.De actie loopt nog tot eind maart.