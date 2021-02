Kristel Hendrix dingt mee naar kroontje Mrs World Peace

Nadat ze voor ons land in 2018 Miss Universal Woman of the Year werd en in 2019 nog verkozen is tot Lady Star Universe, neemt de uit Zonhoven afkomstige Kristel Hendrix nu al voor de derde maal aan een gerenommeerde internationale missverkiezing deel.

Dat ze niet zou stoppen op een dubbel hoogtepunt na twee internationale titels te hebben veroverd voor België in het missenwereldje, stond in de sterren geschreven. Kristel heeft duidelijk de microbe van schoonheidsverkiezingen te pakken. Ze moet hebben gedacht; driemaal is scheepsrecht want zij zal dit jaar meedingen naar het kroontje van Mrs World Peace.Het zal dit keer wel wat anders verlopen dan de vorige twee verkiezingen door al de coronatoestanden en net deze nieuwe setting trok haar wel aan. Zo heeft ze zichzelf en haar land in een filmpje moeten voorstellen. Haar talentenact, samen met buikspreker Steven Maes en zijn pop Stanneke, werd ook digitaal opgenomen en opgestuurd. Volgende week volgen dan de eerste juryvragen waarna uit een 40-tal deelnemende landen, die samen ook enkele liedjes inzongen (waaronder 'We are the world'), de 10 beste kandidates worden gekozen.Op 21 maart volgt dan de finale. Natuurlijk hoopt ze daar bij te kunnen zijn en wie weet haar derde internationale prijs op rij te pakken.