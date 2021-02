Celeste en Giulia van Bounce in de prijzen

Celeste en Giulia zijn echte fenomenen in de Bounce-vereniging. "Zij maakten afgelopen zomer voor het eerst een danskamp mee met Bounce", vertelt choreografe en groepsleidster Lotte Trippaers. Daar kregen ze echt de smaak te pakken voor alles wat maar enigszins met dansen te maken heeft. "Achteraf zijn ze dan de danslessen blijven volgen, rekening houdende met de nodige coronamaatregelen natuurlijk. En vorig weekend was het dan zo ver: de muziek liep, spots aan, en het mooie duo aan de slag in een spontaan en bijna foutloos dansnummer. Online inderdaad, maar toch indrukwekkend gebracht. En ja, de jury die de inzending bekeek, was unaniem in het oordeel. Vooral de jeugdige mimiek en de charmante stijl droegen ruim bij in de beoordeling van de specialisten en de uiteindelijk behaalde eerste podiumplaats", glundert Lotte nog na . "Als we ons allemaal in deze moeilijke omstandigheden creatief en begripvol blijven inzetten voor onze jeugd, dan kunnen we nog veel uitdagingen aan. Daarom: ik ben supertrots op mijn bengels. En ook op de ouders die onze werking ondersteunen", lacht Lotte.