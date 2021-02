Diest

Op de Leuvensesteenweg is maandag een 40-jarige bestuurder uit Diest betrapt die onder invloed van drugs was. In opdracht van het parket van Leuven werd zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. Hij zal zich later voor de politierechtbank in Leuven moeten verantwoorden. tb