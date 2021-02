Jay-Z verkoopt de helft van zijn champagnemerk aan LVMH

Het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) neemt een belang van vijftig procent in het champagnemerk Armand de Brignac van de Amerikaanse rapper Jay-Z. Hoeveel geld de artiest daardoor opstrijkt, is niet bekendgemaakt.

LVMH, het luxeconcern van de rijkste Europeaan Bernard Arnault, is eigenaar van luxemerken als Dior, Louis Vuitton en Sephora, maar heeft met Dom Pérignon, Veuve Cliquot, en dus ook Moët & Chandon en Hennessy ook een aantal champagnehuizen. Daar komt met Armand de Brignac nog eentje bij, want het Franse luxeconcern verwierf de helft van de aandelen.

Armand de Brignac bestaat sinds 2006 en wordt verkocht in Noord-Amerika, Azië en Europa. Sinds 2014 is het volledig in handen van rapper Jay-Z (echte naam Shawn Carter) en in 2019 werden meer dan een half miljoen flessen verkocht. De 51-jarige Jay-Z zegt trots te zijn dat LVMH zijn nieuwe partner is geworden. Samen kunnen ze Armand de Brignac “naar het volgende niveau tillen qua smaak en distributie”.

LVMH ging in 2019 ook al in zee met Rihanna, ooit in de muziekindustrie gestart als protegé van Jay-Z, maar eerder deze maand werd bekendgemaakt dat het modelabel Fenty dat de zangeres voor hen uit de grond had gestampt, na nog geen twee jaar werd stopgezet.