Sint-Trudo Scouts verkopen taarten online

Het is een klassieker in het straatbeeld: de leden van de Sint-Trudo Scouts die gewapend met gele bestelboekjes taarten verkopen om hun jeugdbeweging te steunen. In de lente van 2020 werd die verkoop noodgedwongen stopgezet omwille van corona. “Dit jaar zijn we terug, alleen doen we de verkoop nu via digitale weg” zo zegt Fien Vanstraelen van de groepsleiding. “De komende weken kunnen sympathisanten online taarten bestellen. Net zoals vroeger bieden we keuze uit abrikozentaart of onze typische ‘scoutsgateau’, biscuit met chocolade en crème au beurre. Die taarten leveren we dan op zaterdag 20 maart aan huis, of ze kunnen worden afgehaald aan ons lokaal in de Parkstraat. We hopen alvast op massale respons, want onze eetdag is ook al niet kunnen doorgaan. We duimen immers heel fel dat we deze zomer op kamp mogen, en daarvoor is de opbrengst van de taartenverkoop meer dan welkom!” zo besluit Fien. len

De taarten kosten 8,5 euro per stuk. Bestellen kan tot 14 maart via deze link.