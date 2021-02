In Duitsland liggen 650.000 AstraZeneca-vaccins stof te vergaren omdat zorgverleners liever wachten op een prikje van Pfizer. Ook in ons land heerst argwaan bij zorgkundigen over het vaccin, terwijl in Schotland blijkt dat het fenomenale resultaten haalt. Hoe komt het dat het vaccin van AstraZeneca de schijn zo tegen heeft?