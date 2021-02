Het ziet ernaar uit dat Mathieu van der Poel (26) zaterdag in Gent aan de start staat van de Omloop. De Nederlander landt dinsdagochtend al met vier ploegmaten, waaronder Jasper Philipsen en Roy Jans, in Amsterdam nadat ­Alpecin-Fenix uit de UAE Tour stapte. Gianni Vermeersch en Jonas Rickaert blijven in quarantaine nadat iemand van de staf positief testte op corona.