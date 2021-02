Wie wordt de match van Elise Mertens? Het zou de titel van de sequel van de mannenzoektocht van Elke Clijsters kunnen zijn, maar het is de urgente knoop die de 25-jarige Limburgse tennisster moet doorhakken met het oog op het vrouwendubbel op de Olympische Spelen. Samen met Dominique Monami (47) en Els Callens (50) - goed voor gemeenschappelijk brons in Sydney - gaan we op zoek naar de ideale dubbelpartner.