Belgisch openingsweekend plots mogelijk voor Mathieu Van der Poel na positieve coronatest van personeelslid

Het is helemaal niet denkbeeldig dat Mathieu van der Poel (26) zaterdag in Gent aan de start staat van de Omloop Het Nieuwsblad. Of misschien wel allebei de openingswedstrijden van het weekend rijdt. Raken de Nederlander en zijn ploegmaten snel weg uit de Verenigde Arabische Emiraten, dan is dat effectief een alternatief. Alpecin-Fenix stapte uit de UAE Tour nadat een personeelslid zondagavond positief testte op corona.